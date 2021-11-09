اليمن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و6 وفيات

قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، إنها سجلت ثماني إصابات جديدة مؤكدة بـ«كوفيد-19»، و6 وفيات اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 13 إصابة أمس عندما لم تسجل أي وفيات.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في جنوب البلاد وشرقها إلى 9891 إصابة، تعافى منها 6571 ولا يزال هناك 1405 حالات نشطة وبلغ إجمالي الوفيات 1915.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

بينما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أمل جديد

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.