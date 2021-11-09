إصابة 4 أسود أسيوية نادرة بمحمية برية بكورونا فى سنغافورة

قال مسئولون اليوم الثلاثاء، إن أربعة أسود آسيوية نادرة تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في محمية للحياة البرية في سنغافورة.



وقالت هيئة رعاية الحيوان والطب البيطري التابعة للحكومة، إن الأسود أصيبت على الأرجح بالفيروس "عند تعرضها لعاملين في مجموعة مانداي للحياة البرية الذين أصيبوا بكوفيد19-".



وقالت الهيئة إن أسدا إفريقيا في حديقة حيوان سنغافورة ظهرت عليه بشكل منفصل أعراض مثل العطس والخمول، وتم إخضاعه لاختبار فيروس كورونا مع تسعة أسود أخرى.



من جانبها، قالت مجموعة مانداي للحياة البرية إنها تتوقع "الشفاء التام" للأسود نظرا لأن الحيوانات عادة "لا تصاب بأعراض مرضية خطيرة" بعد إصابتها بالفيروس.

وعلى صعيد الصحة، أعلنت سنغافورة أنها ستتوقف عن تغطية الفواتير الطبية لمواطنيها المصابين بفيروس كوفيد-19 إذا كانوا "غير محصنين باختيارهم" ابتداء من الشهر المقبل.



وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة السنغافورية إلى أن الحكومة ستتوقف عن تحمل فواتير المواطنين المصابين بكوفيد-19 إذا اختاروا طواعية عدم الحصول على التطعيمات المضادة للفيروس، بعد أن كانت تسدد الفواتير الطبية للسنغافوريين والمقيمين الدائمين وحاملي التصاريح طويلة الأجل منذ ظهور جائحة كورونا.



وجاء في البيان: "كان هذا لتجنب اعتبارات مالية تزيد من حالة عدم اليقين والقلق العام عندما كان كوفيد-19 مرضا ناشئا وغير مألوف"..، بالنسبة لغالبية الذين تم تحصينهم، سيستمر هذا النهج الخاص لفواتير كوفيد-19 حتى يصبح الوضع أكثر استقرارا"، بحسب صحيفة ذا ستريتس تايمز السنغافورية.

وقالت الوزارة إن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد ضد الفيروس، أثروا سلبا على محاولات سنغافورة للسيطرة على الجائحة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.