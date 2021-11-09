المتهم بقتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بأكتوبر: أطلقت النار على رأسه

أقر " ا.ع" 30 سنة خفير، المتهم الأول خلال تحقيقات النيابة العامة، وفق ما هو وارد بقرار إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات، بقتل صاحب سلسلة مطاعم “الفقير” بطلق نارِ داخل مزرعته بأكتوبر بسبب خلافات مالية سابقة خلال تحقيقات النيابة العامة بإطلاقه عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه، حال ارتكازه على ركبته فأصاب أحدها رأسه ولاذ بالفرار رفقة الآخرين.

كانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر، 12 شخصًا للجنايات بتهمة قتل صاحب سلسلة مطاعم “الفقير” بطلق ناري داخل مزرعته بأكتوبر بسبب خلافات مالية سابقة.

كان قد نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 5 متهمين بقتل صاحب سلسلة مطاعم "كبابجي شهيرة"، في مدينة 6 أكتوبر.

البداية كانت بتلقي قسم ثان أكتوبر، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة "مالك مطعم"؛ إثر إصابته بطلق نارِ.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة، إلى قيام 3 عاطلين أشقاء والمتعاقدين على حراسة أحد المواقع تحت الإنشاء، بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى عليه لإجباره على الإتفاق معهم لحراسة أرضه، حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته 4 عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة" وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 5 متهمين منهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية– عدد من الطلقات من ذات العيار، واعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية ضبطت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب، وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولى عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.