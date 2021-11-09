الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«برأت الزوج قبل الموت».. وفاة «عروس الدقهلية» داخل المستشفى

ذبح عروس
ذبح عروس

لفظت عروس مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بجروح وطعنات نافذة وذبح بالرقبة، بعد 3 أيام من حفل زفافها، وتوفيت اليوم داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقي بلاغًا من مأمور مركز شرطة الجمالية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الجمالية، بوصول أميرة م. 20 سنة مصابة بطعنات متفرقة بالجسم، وفي حالة خطرة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها متزوجة حديثًا منذ 3 أيام فقط، ومقيمة بمدينة الجمالية، ومسقط رأسها محافظة دمياط، وتم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وكشف الكشف الطبي عن أن العروس "المجني عليها" أصيبت بـ 20 طعنة متفرقة بالساعدين، وبالصدر، وجرح ذبحي في الرقبة من الأمام، تسبب في قطع كامل بالقصبة الهوائية، وتم إجراء جراحة عاجلة للمجني عليها، وإيقاف النزيف وعمل استرواح هوائي، وتركيب أنبوبة تنفس، لإنقاذها.

وبسؤال زوجها أكد أنها كانت تعاني من حالة نفسية عقب الزواج وتوجه لجلب شيخ لقراءة القرآن بالمنزل، وعندما عاد وجدها غارقة فى دمائها ومصابة بعدة طعنات، وبعد أن تحسنت حالة الزوجة قبل وفاتها، أكدت أن الزوج برىء من التهمة، وأنها تعاني من مشاكل نفسية وهى من قامت بطعن نفسها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

عروسة مدينة الجمالية الدقهلية أنفاسها الأخيرة طعنات نافذة ذبح بالرقبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

«الشرقية للدخان»: طرح السجائر الإلكترونية منتصف يونيو 2022

مصدر أمنى عن سرقة مواطن علبة جبن من مول شهير: «واقعة مُختلقة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين