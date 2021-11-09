«برأت الزوج قبل الموت».. وفاة «عروس الدقهلية» داخل المستشفى

لفظت عروس مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بجروح وطعنات نافذة وذبح بالرقبة، بعد 3 أيام من حفل زفافها، وتوفيت اليوم داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقي بلاغًا من مأمور مركز شرطة الجمالية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الجمالية، بوصول أميرة م. 20 سنة مصابة بطعنات متفرقة بالجسم، وفي حالة خطرة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها متزوجة حديثًا منذ 3 أيام فقط، ومقيمة بمدينة الجمالية، ومسقط رأسها محافظة دمياط، وتم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وكشف الكشف الطبي عن أن العروس "المجني عليها" أصيبت بـ 20 طعنة متفرقة بالساعدين، وبالصدر، وجرح ذبحي في الرقبة من الأمام، تسبب في قطع كامل بالقصبة الهوائية، وتم إجراء جراحة عاجلة للمجني عليها، وإيقاف النزيف وعمل استرواح هوائي، وتركيب أنبوبة تنفس، لإنقاذها.

وبسؤال زوجها أكد أنها كانت تعاني من حالة نفسية عقب الزواج وتوجه لجلب شيخ لقراءة القرآن بالمنزل، وعندما عاد وجدها غارقة فى دمائها ومصابة بعدة طعنات، وبعد أن تحسنت حالة الزوجة قبل وفاتها، أكدت أن الزوج برىء من التهمة، وأنها تعاني من مشاكل نفسية وهى من قامت بطعن نفسها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.