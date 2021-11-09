تكريم طفل بني سويف من ذوي الهمم لحفظه القرآن بالآية والجزء

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، الطفل المعجزة "أحمد رمضان عبد التواب" من ذوي الهمم ابن قرية المنصورة مركز ناصر لتميزه ونبوغه في حفظ القرآن الكريم بأرقام الآيات،حيث سلمه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية، تشجعياً وتحفيزًا، لتميزه في حفظ كتاب الله رغم إعاقته الذهنية والحركية.

وأبدى المحافظ إعجابه الشديد بالطفل المعجزة وما يتمتع به من قدرات وملكات منً الله بها عليه،وأنار بصريته بحفظ كتابه الكريم"سماعياً"، والذي لم يكن حفظا تقليديا، وإنما يحفظه برقم الآية والحزب والجزء، داعيًا الله أن يمن عليه ويصبح من كبار رجال القرآن وينفع الله به مصر والمصريين، مشيرًا إلى الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هي توفيق الله بأن يسًر له حفظ كتابه الكريم.

كما كرم محافظ بني سويف لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين محمد عبد الحميد بريك، ابن قرية بهبشين بناصر ، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول على العالم للشباب، خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة العالم للمكفوفين والتي استضافتها دولة جورجيا أواخر أكتوبر الماضى ، وشارك فيها العديد من منتخبات العالم للمكفوفين

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه،للاعب" الذي يدرس بكلية آداب بني سويف" وأهداه شهادة تقدير ومكافأة مالية، وهنأه على هذا الإنجاز العالمي الذي كان مثار فخر واعتزاز لأبناء بني سويف عامة ومركز ناصر بشكل خاص، ونموذج يحتذى به، وقدوة للشباب المصرى الواعد.