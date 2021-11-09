الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم طفل بني سويف من ذوي الهمم لحفظه القرآن بالآية والجزء

محافظ بني سويف لحظة
محافظ بني سويف لحظة تكريمه طفل القرآن

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، الطفل المعجزة "أحمد رمضان عبد التواب" من ذوي الهمم ابن قرية المنصورة مركز ناصر لتميزه ونبوغه في حفظ القرآن الكريم  بأرقام الآيات،حيث سلمه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية، تشجعياً وتحفيزًا، لتميزه في حفظ كتاب الله رغم إعاقته الذهنية والحركية.

39d9794b-c466-4f01-aac5-5fdc70f89876

وأبدى المحافظ إعجابه الشديد بالطفل المعجزة وما يتمتع به من قدرات وملكات منً الله بها عليه،وأنار بصريته بحفظ كتابه الكريم"سماعياً"، والذي لم يكن حفظا تقليديا، وإنما يحفظه برقم الآية والحزب والجزء، داعيًا الله أن يمن عليه ويصبح من كبار رجال القرآن وينفع الله به مصر والمصريين، مشيرًا إلى الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هي توفيق الله بأن يسًر له حفظ كتابه الكريم.

09d5031e-da6e-46d4-ac95-1cb7641c1bee

كما كرم محافظ بني سويف لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين محمد عبد الحميد بريك، ابن قرية بهبشين بناصر ، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول على العالم للشباب، خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة العالم للمكفوفين والتي استضافتها دولة جورجيا أواخر أكتوبر الماضى ، وشارك فيها العديد من منتخبات العالم للمكفوفين

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه،للاعب" الذي يدرس بكلية آداب بني سويف" وأهداه شهادة تقدير ومكافأة مالية، وهنأه على هذا الإنجاز العالمي الذي كان مثار فخر واعتزاز لأبناء بني سويف عامة ومركز ناصر بشكل خاص، ونموذج يحتذى به، وقدوة للشباب المصرى الواعد.

بني سويف منتخب مصر القرآن الكريم ذوي الهمم ذوى القدرات الخاصة الدكتور محمد هاني غنيم مركز ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

«برأت الزوج قبل الموت».. وفاة «عروس الدقهلية» داخل المستشفى

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

الشهود فى قتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة: 12 مسلحًا اقتحموا مزرعته بسبب الإتاوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين