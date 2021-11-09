الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

احتياطى النقد الأجنبى فى روسيا يسجل أعلى مستوى له

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطي النقد الأجنبي في روسيا سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأول من نوفمبر الجاري، وبلغ 624.237 مليار دولار مقابل 614.122 مليار دولار في أول أكتوبر الماضي.
وذكر البنك - في بيان اليوم الثلاثاء - أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بـ 10.115 مليار دولار أو 1.6 بالمئة.
هذا وارتفعت قيمة احتياطي الذهب النقدي في أكتوبر الماضي بمقدار 4.201 مليار دولار، أو 3.3 بالمئة، وبلغت في الأول من نوفمبر الجاري 132.859 مليار دولار، ومن ثم ارتفعت حصة الذهب النقدي في الاحتياطيات من 21 بالمئة في سبتمبر إلى 21.3 بالمئة في أكتوبر الماضي.
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية.
وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).
يُذكر أن الاحتياطي الدولي لروسيا ارتفع في عام 2020 بنسبة 7.5 بالمئة، وبلغ في شهر يناير من العام الجاري 595.8 مليار دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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