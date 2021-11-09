بوتين ولوكاشينكو يبحثان قضية اللاجئين على حدود بولندا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، قضية اللاجئين المتواجدين على الحدود البيلاروسية البولندية والبيلاروسية الليتوانية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وجاء في بيان الكرملين اليوم الثلاثاء: "تبادل بوتين ولوكاشينكو وجهات النظر حول مسألة ووضع اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية والبيلاروسية الليتوانية"، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات". حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

ونشرت وزارة الدفاع البولندية في وقت سابق لقطات لقافلة المهاجرين الذين وصلوا إلى الحدود من جهة بيلاروسيا، فيما طلب رئيس الوزراء البولندي بشكل عاجل إنشاء خلية لمواجهة الأزمة.

وقال حرس الحدود البيلاروسي، إن مجموعة كبيرة من اللاجئين بأمتعتهم تتوجه نحو الحدود مع بولندا.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد عدد من المسئولين البيلاروسيين المتورطين في تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية.

ونقلت وكالة (ابا) النمساوية للأنباء عن لينهارت قوله، "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدافع عن الدول الأعضاء به بكل حزم. وسيشمل ذلك أيضًا إجراءات عقابية تستهدف عدد من المسؤولين المعنيين بتفاقم أزمة المهاجرين في مينسك".

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده.

من جانبها، اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن نشر بولندا 10 آلاف جندي على الحدود، يعد نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

كما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن الاتهامات الموجهة من جانب وارسو، بارتكاب انتهاكات مزعومة للحدود من قبل الجيش البيلاروسي، وتورطه في أزمة المهاجرين، لا أساس لها من الصحة؛ وأن الجانب البولندي يقوم بـ"تسييس" الوضع بشكل متعمد.

وحذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيكي، بوقت سابق من اليوم، من أن أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي أصبحا مهددين بسبب أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروس.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، حول الوضع الذي وصفه بالخطير على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

وتوجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، أمس الاثنين، في محاولة لاجتياز الحدود، فيما قامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.