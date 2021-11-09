مصطفى الفقى يمنح وزيرة الهجرة درع مكتبة الإسكندرية

سلم الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، درع مكتبة الإسكندرية إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك دعمًا لجهودها في إثراء التعاون الشعبي بين مصر واليونان وقبرص.

جاء ذلك خلال الجولة التي شهدتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن افتتاح معرض "فكرة: العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة"، والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية، ومركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك(NOESIS)، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية اليونان، وبحضور السفير اليوناني في مصر نيكولاس جاريدس، ونخبة من المفكرين وأساتذة الجامعات والمسئولين من مصر واليونان.

وخلال جولتها أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن إحياء العلاقات الثقافية بين الدول تقرب بين الشعوب، فلدينا تاريخ مشترك وحضارات عريقة، ونبني لمستقبل مشرق نتعاون لصالح الجميع، مضيفة أن معرض العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة نماذج لعلماء برعوا على أرض مصر في ظل الحضارة اليونانية والتي تركت آثارًا شاهدة على تعاون إنساني راقٍ، يترك نهضة في مختلف العلوم للأجيال المختلفة.

وشددت وزيرة الهجرة على أننا نعمل معًا على تعزيز التعاون والدبلوماسية الشعبية والحوار المشترك، ولذا تأتي المشاركة في افتتاح معرض العلوم التكنولوجيا اليونانية القديمة، ليكون خطوة جديدة في التعاون الثقافي، وتعزيز التعاون العلمي.

وأعربت الوزيرة عن أنها مدينة للدكتور مصطفى الفقي بالكثير من الخبرات التي تعلمتها في المعهد الدبلوماسي، حين كان د. مصطفى الفقي رئيسًا له، موضحة أنه شخصية وطنية تحمل بين جنباتها الثقافة والعلم والدبلوماسية في الدفعة ٤٥ والتي تخرج منها ٤٧ دبلوماسيًا، واليوم نستكمل تعاونًا جديدًا في طريق العلاقات الدبلوماسية.

كما أشادت وزيرة الهجرة بجهود جمعية الصداقة المصرية اليونانية، والتي يترأسها البابا ثيؤدورودس الثاني، معربة عن فخرها كونها واحدة من قلائل حصلوا على "وسام الإسكندر الأكبر" من الجمعية سبتمبر 2019، -من بابا الكنيسة اليونانية للإسكندرية وسائر إفريقيا، والذي يترأس الجمعية، لتعزيز التعاون بين الشعوب المصرية واليونانية من خلال مبادرة إحياء الجذور "نوستوس"، والتي كان لها عظيم الأثر في نفوس الدولتين في ظل العلاقات الجيدة التي تجمعهم.

وفي جولتها خلال معرض العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن ما نشهده من إبداعات سبقت العالم منذ آلاف السنين يعكس أن أجدادنا نجحوا في ترك بصمة بعلمهم وحضارتهم وثقافتهم لا ينكر أحد دورها في نهضة البشرية كلها.

وأكدت وزيرة الهجرة أن تعاون مصر واليونان وقبرص وإن كان يقوم على أعمدة الحضارة والتاريخ المشترك، إلا أنه أيضًا يستند إلى لبنات الثقافة والمعرفة في شتى المجالات، معربة عن تطلعها أن تضيف الجهود المشتركة إلى صروح التعاون ركنًا جديدًا للبناء والتنمية يستشرف الماضي، ليغرس سنابل الرخاء والتقدم في كل محفل يجمع البلدان الثلاثة.

ويستمر المعرض لمدة 3 أشهر، يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً؛ ما عدا أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمي بقاعة الاستكشاف بمركز القبة السماوية العلمي، حيث يعرض عددًا من الإنجازات التكنولوجية في العالم اليوناني القديم في مجالات العلوم والفنون المهمة، والتذكير بتأثير تلك الإنجازات وإسهاماتها ودورها الأساسي في تطور الحضارة الغربية.