الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير غدًا 69 رحلة جوية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران غدًا الأربعاء، 69 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من الكويت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، كازبلانكا، أبوظبي، الدوحة، لندن، باريس، مدريد، ميلانو، إسطنبول، روما، دبي، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، بيروت،  نيويورك، أثينا، موسكو، عمَان، الخرطوم، واشنطن، و٢١ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وبرج العرب، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7004 ركاب. 

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين– تايلاند– أمريكا الشمالية والجنوبية– كندا ومطارات لندن هيثرو– باريس– فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

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وائل لطفي

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