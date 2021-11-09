الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الشئون الخارجية المغربى يبحث مع نظيره الإيطالى العلاقات الثنائية

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

بحث وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، مع وزير الشئون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد الوزيران بالعلاقات المتميزة بين المغرب وإيطاليا، واتفقا على الإسراع في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين.

وجدد الوزيران التأكيد على اهتمامهما الكبير بالحفاظ على الإطار القانوني الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، لضمان استمرار واستقرار شراكتهم الاستراتيجية، وأكدا أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأكد دي مايو دعم إيطاليا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في قضية الصحراء، من أجل مواصلة العملية السياسية، تبعًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021.

كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في ليبيا.

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