الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سفير اليابان بالقاهرة يزور وحدة الصم الأسقفية بمصر القديمة

نوكي ماساكي، سفير
نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة،

زار نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر القديمة؛ لتفقد العمل فى مشروع التعاون بين الوحدة والسفارة اليابانية لتجديد البيئة المادية والتعليمية للمستفيدين وحدة الصم، حيث كان فى استقباله الدكتورة مارى إسحق مديرة الوحدة.

وحرصت مارى بمشاركة المعلمين على اطلاع السفير على الورش المهنية والفصول التعليمية ووحدة التخاطب وورش العمل مع أمهات الأطفال وطلبة الجامعة من الصم، إذ ركز السفير في جولته على رؤية أجزاء المبنى التى سيشملها التجديد فى المشروع. 

فى السياق، استقبلت وحدة تعليم الصم 3 طلاب من الصم وضعاف السمع من كلية تربية نوعية لتلقي الدعم التعليمي فى مناهج كليتهم لمساعدتهم على تطوير الجانب التعليمى لديهم.

وقالت د. ماري إن الوحدة تسعد باستقبال طلاب الجامعات وتهتم بجميع الصم وضعاف السمع فى كل المراحل ليس فقط الابتدائيّة والإعدادية، مؤكدة أن الهدف الرئيسي تحسين حياتهم فى الجانب التعليمى والمهنى، فقد وفرنا فصلا متخصصا لطلاب الجامعة لتدريس منهج الكلية بلغة الإشارة المصرية ومشاركتهم فى الورش المهنية.

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