«بيونتيك» الألمانية تحقق صافى أرباح يتجاوز 3 مليارات يورو

وصل صافي أرباح شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات إلى نحو 3.2 مليار يورو وذلك حسبما أعلنت

الشركة المنتجة لأحد اللقاحات الشهيرة المضادة لكورونا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في مقرها في مدينة ماينتس أن إجمالي أرباحها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ارتفع بذلك إلى 7.1 مليار يورو.

وكانت بيونتيك سجلت خسائر بقيمة تقارب 210 مليون يورو في الربع الثالث من 2020 وبلغ إجمالي خسائرها في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 352 مليون يورو.

وأضافت الشركة أن قيمة مبيعاتها في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين وصلت إلى نحو 1ر6 مليار يورو مقابل 67.5 مليون يورو في نفس الفترة من 2020.

ويعزى هذا الارتفاع الكبير في إيرادات الشركة إلى مبيعات لقاح كورونا الذي تنتجه بيونتيك مع شريكتها الأمريكية فايزر.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 13.44 مليار يورو مقابل نحو 140 مليون يورو في نفس الفترة من 2020.

على صعيد آخر، وصف وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الإلغاء المخطط للوضع الوبائي في ألمانيا من قبل الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض حاليًا على تشكيل ائتلاف حاكم جديد، بأنه خطأ فادح.

وكتب ألتماير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين أن ائتلاف ما يسمى بـ"إشارة المرور"يستحق فرصة عادلة، خاصة من أجل مزيد من حماية المناخ والنمو، وأضاف: "ومع ذلك، فإن إلغاء حالة الوباء سيكون حاليا خطأ فادحا وإشارة خاطئة تماما".

وينتهي تشريع الوضع الوبائي، الذي يعطي الحكومة الاتحادية صلاحيات أكبر في مواجهة جائحة كورونا، في 25 نوفمبر الجاري.

وتعتزم الكتل البرلمانية للأحزاب التي تتفاوض على تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، إقرار قواعد جديدة لمكافحة الجائحة. ومن المنتظر مناقشة مسودة القواعد الجديدة في البرلمان يوم الخميس المقبل.