تحرير 60 محضرًا فى حملات للتموين بمراكز بنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك واللحوم، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافر كل الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين الذي أعده وصفى عبدالله وكيل الوزارة، وتضمن الإشارة إلى قيام أجهزة وإدارات المديرية "اليوم الثلاثاء" بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات ذات الصلة، بتنظيم حملات متفرقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف حملات الرقابة التموينية على محلات الجزارة والأسواق لمواجهة كل صور الغش التجاري وجشع بعض التجار، لضمان الالتزام ببيع اللحوم بأسعار مناسبة وعدم المغالاة المبالغ فيها ولإحداث التوازن في الأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 60 محضرًا لمخالفات بمحلات الجزارة، التي تنوعت بواقع 18 محضرًا للذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على 250 كجم، و9 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و22 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن محافظ بني سويف، عقد "أمس" اجتماعًا بمسئولى التموين والطب البيطري، لتنفيذ خطة وإجراءات عملية للمساهمة في توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، التي تضمنت الاتفاق على تنفيذ حزمة من الإجراءات والخطوات العملية منها التوسع في إقامة شوادر لبيع اللحوم على مستوى مراكز المحافظة، بجانب تكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول وتصنيع اللحوم.