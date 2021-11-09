الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: تجمع 2000 مهاجر على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

ذكرت المفوضية الأوروبية أن نحو ألفي مهاجر تجمعوا على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، في محاولة لدخول دول الاتحاد الأوروبي.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد دعت بيلاروسيا - في بيان صحفي - إلى التوقف "فوراً" عن تعريض حياة الناس للخطر واستغلال المهاجرين لأغراض سياسية، وأكدت أن هذا "أمر غير مقبول".
وأرسلت بولندا - أمس - أفراد شرطة وجنودا عسكريين إضافيين إلى حدودها مع بيلاروسيا بسبب تدفق المهاجرين إلى المنطقة ورصد مجموعة كبيرة حاولوا العبور من مدينة شمال شرقي بولندا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

الرئيس السيسى يوجه كلمة لرؤساء أجهزة المنتدى العربى الاستخبارى

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

الرئيس السيسى يشدد على مبدأ المسئولية المشتركة فى مجابهة تحديات المنطقة

اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» في مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين

غارة جوية إسرائيلية على سوريا أمس .. ماذا استهدفت؟