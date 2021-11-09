المفوضية الأوروبية: تجمع 2000 مهاجر على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

ذكرت المفوضية الأوروبية أن نحو ألفي مهاجر تجمعوا على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، في محاولة لدخول دول الاتحاد الأوروبي.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد دعت بيلاروسيا - في بيان صحفي - إلى التوقف "فوراً" عن تعريض حياة الناس للخطر واستغلال المهاجرين لأغراض سياسية، وأكدت أن هذا "أمر غير مقبول".

وأرسلت بولندا - أمس - أفراد شرطة وجنودا عسكريين إضافيين إلى حدودها مع بيلاروسيا بسبب تدفق المهاجرين إلى المنطقة ورصد مجموعة كبيرة حاولوا العبور من مدينة شمال شرقي بولندا.