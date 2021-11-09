الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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تقارير ومتابعات

إشادة بمبادرة التربية والتعليم لـ «خامسة ابتدائي»,,وأولياء أمور: ستزيد قدرات الإملاء والخط العربي

التعليم
التعليم

عبر أولياء أمور عن سعادتهم بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بعمل دراسة ميدانية لطلاب الصف الخامس الابتدائي. 

وتقول شيماء علي ماهر ولية أمر:" مبسوطة من الدراسة الميدانية اللي عملتها الوزارة  وتستهدف قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وياريت تكون حقيقية وصادقة وفيها شفافية".

وتضيف في تصريحات خاصة لموقع الدستور: " لأننا بالفعل في أزمة ونجد تلاميذ لا يجيدون الكتابة وهم الثانوية ويقعون فى أخطاء إملائية ".

 وتابعت:" اما تخلينا عن حصة الإملاء وضغطنا مخ الطلاب بمناهج كبيرة جدا تم التخلي عن جوانب مهمه وهي التأسيس السليم لمهارات القراءة والكتابة.. ياريت تكون على كل السنوات الدراسية و تتمً وضع خطة معالجة علشان يرجع تاني جيل مثقف بيكتب و يعرف يقرا كويس زي زمان بدل الجهل اللي شايفينة في كل الاجيال الحالية".

بينما تقول عزة محمود ولية أمر:" المبادرة دي هتكون كويسة وترجع قيمة الإملاء من جديد .. وأعتقد أن استخدام التابلت سيقضي على البقية المتبقية من القراءة والكتابة .. ارجو الرجوع للاهتمام بحصص القراءة مع التكنولوجيا أيضا ".

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي عن دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة للصف الخامس الابتدائي.

وقال الوزير في بيان صحفي: إيمانًا من وزارة التربية والتعليم باهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في "تطوير تعليم اللغة العربية والحساب"، سوف يقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي "خلال شهر نوفمبر" بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى "مهارات القراءة والكتابة والحساب" لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها. 

وسوف تتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية من مدارس حكومية وخاصة ومعاهد أزهرية (٣٤٥ مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية). 

 الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو الفصل الدراسي الاول، الفصل الدراسي الثاني، ونتائجها سرية، وتستخدم في أغراض البحث العلمي والاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.

وتهيب الوزارة بأبنائها الذين ستشملهم الدراسة الميدانية اخذها بمحمل الجد، وتنشد تعاون  المعلمين والمديرين لانجاحها حتى يتحقق الهدف المنشود منها وهو تطوير التعليم المصري.

تعاون مصر التكنولوجيا وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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