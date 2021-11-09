الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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مصر

حملات رقابية مفاجئة بكفرالشيخ لضبط أسعار السكر في الأسواق

حملات رقابية مفاجئة
حملات رقابية مفاجئة بكفر الشيخ لضبط أسعار السكر

أكد المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، أن هناك حملات رقابية مكثفة على الأسواق المحلية والمحلات التجارية والأنشطة التجارية للمرور عليهم التأكد من توفير السلع الأساسية في الأسواق، وأبرزها السلع الاستراتيجية مثل السكر  بالأسعار المعلنة  على عبوات السكر الحر والذي يتضمن السعر التكلفة للمصنع  والسعر النهائي للمستهلك لمنع اى زيادات غير مبررة على أسعار السكر في الأسواق المحلية واستغلال الظروف بزيادات في الأسعار أو وجود ممارسات احتكارية تضر المستهلك والمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ  في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الحملات الرقابية تستهدف المحلات التجارية والمخازن للتأكد من عدم تغيير السعر القديم بالسعر الجديد لسلعة السكر المتداول في الأسواق المحلية على العبوات القديمة  للاستفادة بفارق الأسعار مما يعد مخالفة تموينية واستغلال التجار  للظروف الحاليه التى ارتفعت فيها الأسعار إلى 11 جنيهًا للكيلو السكر.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في تحقيق التوازن في الأسواق المحلية بقيامها بطرح السكر التمويني المدعم بسعر ثابت 8 جنيهات ونصف، وخصصت لكل فرد 2 كيلو سكر على البطاقة التموينية مما يكفى احتياجات المواطنين ويحقق فائضًا مما لا يضطر  بالشراء من الأسواق المحلية.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، أن إجمالي من يقوم  بصرف السلع التموينية على البطاقات التموينية في كفرالشيخ يصل إلى 2 مليون و850 ألف فرد ويقومون باستلام السلع التموينية وعلى رأسها السكر التموين بسعر ثابت ومخفض مقارنة بطرحه بأسعار معالي فيها في الأسواق المحلية.

كفر الشيخ أسعار السكر ضبط الاسواق حملات رقابية توفير السلع

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