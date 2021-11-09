الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية هولندا تحتفل بافتتاح كنيسة السيدة العذراء بعد تجديدها

إيبارشية
إيبارشية

احتفلت إيبارشية هولندا، بافتتاح كنيسة السيدة العذراء و البابا كيرلس السادس بمدينة Leidschendam، وذلك بعد تجديدها.
بدأ اليوم بالقداس الإلهي والذي صلَّاه الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، وحضر فيه بعض الآباء كهنة الإيبارشية إلى جانب كاهن الكنيسة القس كيرلس صليب، وأعضاء مجلس الكنائس المحلي وعدد من أصدقاء الكنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المجتمع الهولندي.
وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة شمامسة في درجة الأغنسطس.
وعقب القداس الالهي حضر إلى الكنيسة، السفير المصري بهولندا السيد حاتم عبد القادر لتقديم التهنئة في هذه المناسبة الذي شهد مع الحضور عرضًا فنيًا قدمه كورال الكنيسة.و القي  ايضاً كلمة عبر فيها عن سعادته بدعوة نيافة الانبا ارساني له لحضور حفل افتتاح الكنيسة و قال انه يحرص دائما علي التواجد في المناسبات التي تخص الجالية المصرية.
كما ألقى الأنبا أرساني كلمة عبر فيها عن تقديره وسعادته بافتتاح الكنيسة، وشكر مجموعة العمل التي أشرفت على أعمال التجديد بالكنيسة.  
وتخلل الاحتفال فقرات من الترانيم  من فرق الكورال بالكنيسة، وكان يوما مبهجا و مفرحا للجميع.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد شراء الكنيسة ونقل الملكية باسم إيبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية في شهر اكتوبر عام ٢٠١٨، وقد تمت فيها الكثير من أعمال التجديد والترميم والتوسعات، وتركيب حامل الايقونات.

 

كنيسة ايبارشية هولندا قداس افتتاح بعد تجديد

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وائل لطفي

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