«شعراوي»: «التنمية المحلية» تدعم مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر في مصر

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سعي الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين نمط الحياة.

وقال وزير التنمية المحلية، خلال فعاليات مبادرة تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة "ايجي ترك" بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تدعم مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر في مصر ، وتولي أهمية لمشروعات عربات الطعام وبشراكة استراتيجية مع وزارة الشباب والتي تستهدف تحفيز الشباب.

الانخراط في العمل الحكومي نظرة سيطرت على المجتمع لعقود طويلة

وأضاف " شعراوي " أنه على مدار عقود طويلة سيطرت علي مجتمعنا نظرة واحدة لفكرة العمل، وهي الانخراط في الشريط الضيق الذي يمثله العمل الحكومي، الأمر الذي ترك آثارًا سلبية كبيرة على مجال العمل الخاص والذي يبحث عن العمالة فلا يكاد يجدها.

وتابع الوزير، ويحظي مجال ريادة الأعمال باهتمام بالغ و يوازي دوره في دعم مختلف مجالات العمل والإنتاج وتشجيع المبادرات الشبابية للانطلاق في السوق المحلية والدولية من خلال أفكار جديدة ومتطورة، موضحاً أن الوزارة فطنت للأهمية الكبيرة لمجال ريادة الأعمال وأدركت بشكل واضح خطورة الفكر التقليدي في مجال العمل والتوظيف على الأجيال المتعاقبة من شباب بلادنا ، فتحركت باتجاه غرس فكر أكثر تحررًا وانطلاقًا في أذهانهم عبر دعم مبادراتهم في مجال ريادة الأعمال.

دعم العديد من المبادرات والتي تنفذها الدولة بالاشتراك مع عدد من الوزارات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى عمل الوزارة في دعم العديد من المبادرات والتي تنفذها الدولة بالاشتراك مع عدد من الوزارات فى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة وفقاً للبروتوكول الموقع برعاية رئيس مجلس الوزراء , وكذا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الدولة للانتاج الحربى و مؤسسات الدولة فى مقدمتها مؤسسة " تحيا مصر، و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذا البنوك والاتحادات كاتحاد الصناعات المصرية, ومؤسسات المجتمع المدنى، لافتاً الي تبني وزارة التنمية المحلية لمبادرة برنامج التنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" باعتبارها في مقدمة المبادرات الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة ومن بينها تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام وذلك تحت مسمي "أيجى ترك "والتي سيتم تنفيذها وفقاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2019 والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة عملت مع المحافظات على توفير عدد من المواقع لتنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة فى عدد 8 محافظات ( القليوبية, الشرقية, الدقهلية, المنيا,أسيوط, سوهاج, الاسكـندرية, بورسعيد)، وسوف يتم عبر منصة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة استقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها من خلال برنامج مشروعك وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل فى مختلف المحافظات المصرية فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.