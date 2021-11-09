الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«إلهام شاهين»: التحضير للعودة للمسرح بـ«المومس الفاضلة» وإخراج سميحة أيوب

الهام شاهين
الهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل عودتها لتقديم العروض المسرحية المختلفة، أثناء ندوتها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته السادسة.

وقالت «شاهين»، إن هناك فكرة جمعت بينها وبين الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، من أجل تقديم العرض المسرحي الذي يحمل اسم «المومس الفاضلة»، على أن تكون «أيوب» مخرجة العمل.

وحضر الندوة عدد من الفنانين من بينهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، بالإضافة إلى كل من: «الدكتورة سميرة محسن والفنان داوود حسين والفنان أحمد صيام والنجم طارق صبري، وعدد كبير من كبار المسرحيين».

وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد جمال عبدالناصر، بينما قدّم تاريخ الفنانة إلهام شاهين المسرحي من خلال كتاب تم إصداره في المهرجان.

 

 

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