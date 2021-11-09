لو طفلك يعاني بسبب «التسنين».. وصفة بسكويت تساعد على تخفيف آلام لثته

تعتبر فترة التسنين، هى الأصعب التي تمر على الطفل والأم معًا، إذ يعاني خلالها من آلام باللثة، نتيجة شقها وخروج الأسنان، ما يصاحبها من إعياء عام وارتفاع في درجة الحرارة، الأم من جانبها تبحث عن خيارات لتخفيف آلام وليدها.

تتجه كبيرات من الأمهات إلى جيل اللثة المتعارف عليه، غير أن الأبحاث وتجارب شخصية لأمهات أخريات، أكدت خطورة هذا المسكن على الرضع، فيصيبهم بأمراض خطيرة.

ونقدم فى هذه السطور بديل آمن وفعال ينهى آلام اللثة، كذلك مفيد للطفل:

يعد بسكويت الشوفان من أكثر البدائل الأمنة والصحية في هذه الفترة، ليس ذلك فحسب، بل يمكن استخدامه بديلا عن بسكويت يتم شراؤه جاهزًا، فهويحتوي على كميات كبيرة من السكر والمواد الحافظة على البسكوت الذي تقومين بإعداه بنفسك في المنزل.

مكونات بسكويت الشوفان:

2 بيضة

ربع كوب جوز الهند

رشة فانليا

رشة قرفة

علبة زبادي

معلقتين من دبس التمر للتحلية

موزتان

كوب من الشوفان (يمكن الزيادة تدرجيًا حتى تحصلي على القوام المناسب)

الطريقة:

نقوم بخلط جميع المكونات في وعاء، وفي حالة إذا كانت العجينة سائلة أكثر من اللازم نضيف الشوفان بالتدريج، حتى تكون متماسكة نسبيًا، ليستطيع الرضيع مضغها بسهوله.

تشكليله بالطريقة التي يفضلها طفلك، كما يمكن تقديمها في شكل أصابع، ليتمكن الصغير من تناوله بمفرده، في صنية غير لاصقة، ندهن رشة زيت زيتون، ونضع الخليط في الفرن على درجة حرارة 200* لمدة ربع ساعة.

نحفظ البسكويت في التلاجة، داخل وعاء محكم، وتم إعطاء الطفل منه وقت الحاجة، وكذلك مفيد في أوقات الخروجات.

بدائل مفيدة:

يمكن تقديم خضروات وفاكهة للطفل بعد تعريضها للتبريد، حتى تخفف من آلام اللثة، مع مراعاة أن تكون سهلة المضغ كي لا تسبب أذى له.