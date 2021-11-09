الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 17 طن سكر وأرز وسمسم فاسد دون مستندات فى القليوبية

أرز
أرز

شنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين في محافظة القليوبية، حملة مكبرة استهدفت الأسواق والشوادر والمصانع والمحال التجارية لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وأسفرت الحملة عن ضبط 17 طن سكر، وأرز، وسمسم مجهول المصدر ودون مستندات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق 

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بقيام حملة تموينية استهدفت الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بدال تموينى عثر بداخل المحل على 2 طن سكر تمويني و624 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للاتجار به بالسوق السوداء وقدرت بقيمة 28232 جنيها.  

كما تم ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر ودون فواتير، وبه تغير بالخواص الطبيعية فى مخزن مواد غذائية دون ترخيص، كما أسفرت الحملة عن ضبط  10 أطنان سمسم مجهول المصدر ودون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية بمخزن مواد غذائية دون ترخيص.

مباحث التموين القليوبية بدون ترخيص السلع الغذائية البطاقات التموينية غير صالحة للاستهلاك مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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