استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلي وارتفاع العالمي اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الأرز في السوق المحلي لدى تاجر الجملة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 ، وذلك أسعار الجملة للأرز بنوعيه، "الأبيض والشعير".

استقرار أسعار الأرز

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تبايناً خلال الجلسة الافتتاحية ( وذلك وقت نشر هذا الخبر ).

سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم استقرارًا في الأسواق المحلية عند 4,300 جنيه للطن ،كما ثبتت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 4,150 جنيهًا، ،شهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" استقراراً اليوم لتصل عند 7,550 جنيهاً للطن بعد ارتفاع أمس .

أسعار الأرز



كما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، استقرارًا ليبلغ سعر الطن 6,700 جنيه.



ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد نوفمبر ليصل إلى 13.335 دولار للقنطار بمقدار ارتفاع بلغ 0.045 دولار بنسبة 0.34% .( وذلك وقت نشر هذا الخبر )

بينما تراجع عقد يناير 2022، ليسجل 13.545 دولار للقنطار بمقدار 0.050 وبنسبة 0.37%.

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد نوفمبر ليصل إلى 13.335 دولار للقنطار بمقدار ارتفاع بلغ 0.045 دولار بنسبة 0.34% .( وذلك وقت نشر هذا الخبر )

بينما تراجع عقد يناير 2022، ليسجل 13.545 دولار للقنطار بمقدار 0.050 وبنسبة 0.37%.