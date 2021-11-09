بزراعة كلى.. لفتة إنسانية من الرئيس السيسي تمنح «هادي» أملا في الحياة

فى لفتة إنسانية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستجابة الفورية لاستغاثة الشاب هادي محمدي لإجراء عملية زراعة كلى له وعدم قدرته على تحمل نفقات جهاز شقيقته.

وطبقا لتوجيهات الرئيس، دفعت وزارة الصحة بفريق طبي وسيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل "هادي" ووالدته إلى معهد الكلى القومي بالمطرية لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، تمهيدا لإجراء العملية الأسبوع المقبل.

ومن جهتها، أجرت وزارة التضامن الاجتماعي بحثا اجتماعيا للأسرة التي تتكون من 5 أفراد، على أن يتم تسجيل الشاب "هادي" بمنظومة تكافل وكرامة بعد عرضه على القومسيون الطبي وصرف مبلغ ألف جنيه للأسرة شهريا.