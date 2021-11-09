الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اعرف يوم الصرف| مواعيد قبض مرتبات شهر نوفمبر 2021

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مواعيد قبض مرتبات شهر نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ مطلع الشهر الحالي لرغبة الملايين من الموظفين في وضع ميزانية الشراء للأسرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول الصرف لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة و خطوات الصرف من ماكينة الصرف الآلي للبنوك ATM.

 

ما مواعيد قبض مرتبات شهر نوفمبر 2021

تصدر وزارة المالية كتابا دوريا بشكل ربع سنوي لتنظيم مواعيد صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM كإجراء وقائي لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية حيث خصصت الوزارة الفترة من ( 23-27) نوفمبر لصرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم تخصيص يوم 23 نوفمبر لصرف رواتب موظفي أكثر من 33 وزارة وهيئة حكومية فيما تم تخصيص يوم 24 نوفمبر لصرف رواتب موظفي أكثر من 20 وزارة وهيئة ومصالحة حكومية ووفقا للكتاب الدوري الخاص بالمرتبات فإنه تم تخصيص يوم 25 نوفمبر لصرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة حكومية وتم تخصيص يومي 26 و 27 لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في اليوم المخصص لهم.

 

ما هو جدول تنظيم صرف مرتبات الموظفين عن شهر نوفمبر 2021

خصصت وزارة المالية يوم 23 نوفمبر لصرف رواتب موظفي وزارة ( الداخلية والصحة و الإسكان والطيران المدني والبيئة والسياحة والبترول والإنتاج الحربي و النقل والمواصلات وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة و..)

فيما تم تخصيص يوم 24 نوفمبر لصرف رواتب موظفي وزارة ( التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والكهرباء،...)

وتخصيص يوم 25 نوفمبر لصرف رواتب موظفي وزارة (التربية والتعليم والزراعة والموارد المائية والري والشباب والرياضة والمالية والخارجية و...).

اقرأ أيضا

مواعيد صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر

«السكة الحديد» تستعين بشركة إسبانية لتركيب أنظمة وبوابات إلكترونية

تفاصيل مشروع وزارة العدل لميكنة مراسلات الإعلان  القضائي

خطوات الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك 

مواعيد قبض مرتبات شهر نوفمبر 2021 وخطوات الصرف من ماكينات ATM للبنوك حيث يمكن للراغبين في صرف رواتبهم من الموظفين إتباع الخطوات التالية:-

  • وضع فيزا في ماكينة البنك الذي تتعامل معه مؤسسة العمل
  • كتابة الرقم السري
  • تحديد المبلغ المراد سحبه من الماكينة
  • الضغط على كلمة إدخال
  • انتظار المبلغ المراد سحبه وإخراج الفيزا

الحكومة للنواب: قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية «مهم للغاية»

«التخطيط»: المواطن لا يشعر بكم التنمية والإنجازات بسبب الزيادة السكانية

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 صرف مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر نوفمبر شهر نوفمبر مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر وزارة المالية ماكينات atm

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

الرئيس السيسى يوجه كلمة لرؤساء أجهزة المنتدى العربى الاستخبارى

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

الرئيس السيسى يشدد على مبدأ المسئولية المشتركة فى مجابهة تحديات المنطقة

اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» في مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين

غارة جوية إسرائيلية على سوريا أمس .. ماذا استهدفت؟