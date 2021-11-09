اعرف يوم الصرف| مواعيد قبض مرتبات شهر نوفمبر 2021

مواعيد قبض مرتبات شهر نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ مطلع الشهر الحالي لرغبة الملايين من الموظفين في وضع ميزانية الشراء للأسرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول الصرف لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة و خطوات الصرف من ماكينة الصرف الآلي للبنوك ATM.





ما مواعيد قبض مرتبات شهر نوفمبر 2021

تصدر وزارة المالية كتابا دوريا بشكل ربع سنوي لتنظيم مواعيد صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM كإجراء وقائي لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية حيث خصصت الوزارة الفترة من ( 23-27) نوفمبر لصرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم تخصيص يوم 23 نوفمبر لصرف رواتب موظفي أكثر من 33 وزارة وهيئة حكومية فيما تم تخصيص يوم 24 نوفمبر لصرف رواتب موظفي أكثر من 20 وزارة وهيئة ومصالحة حكومية ووفقا للكتاب الدوري الخاص بالمرتبات فإنه تم تخصيص يوم 25 نوفمبر لصرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة حكومية وتم تخصيص يومي 26 و 27 لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في اليوم المخصص لهم.

ما هو جدول تنظيم صرف مرتبات الموظفين عن شهر نوفمبر 2021

خصصت وزارة المالية يوم 23 نوفمبر لصرف رواتب موظفي وزارة ( الداخلية والصحة و الإسكان والطيران المدني والبيئة والسياحة والبترول والإنتاج الحربي و النقل والمواصلات وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة و..)

فيما تم تخصيص يوم 24 نوفمبر لصرف رواتب موظفي وزارة ( التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والكهرباء،...)

وتخصيص يوم 25 نوفمبر لصرف رواتب موظفي وزارة (التربية والتعليم والزراعة والموارد المائية والري والشباب والرياضة والمالية والخارجية و...).

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مواعيد صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر

خطوات الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك

مواعيد قبض مرتبات شهر نوفمبر 2021 وخطوات الصرف من ماكينات ATM للبنوك حيث يمكن للراغبين في صرف رواتبهم من الموظفين إتباع الخطوات التالية:-