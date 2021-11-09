الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أنشطة «بالوعي نتغير للافضل» لتوفير حياة كريمة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أنشطة بالوعي نتغير للافضل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم فعاليات وأنشطة حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" بمركز شباب أبوتيج وذلك في اليوم الثاني عشر للحملة التي انطلقت في 28 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع يومين بكل مركز وذلك بالتنسيق والتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» ووزارة التضامن الاجتماعي.

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محافظ أسيوط يتفقد أنشطة بالوعي نتغير للافضل

ويتم من خلالها تقديم خدمات للسيدات الريفيات عن طريق قوافل اجتماعية وفعاليات توعوية وخدمية بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

رافقه خلال الجولة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وفهد أبو عقرب رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبوتيج ومسؤولي مؤسسة حياة كريمة وممثلي بعض الجمعيات الأهلية.

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محافظ أسيوط يتفقد أنشطة بالوعي نتغير للافضل

حيث تفقد محافظ أسيوط نماذج من الأنشطة والبرامج التي نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي ضمن محاور الحملة واستمع إلى شرح من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات تقديم الخدمات بالحملة والتي تبدأ بتسجيل الأسماء وملئ استمارة بعدها يتم توجيه السيدات إلى خيمة الخدمات لتقديم الخدمات حسب احتياجاتهن سواء من خلال قوافل الصحة الإنجابية التي تقدم خدمات الكشف على المستفيدات وأطفالهن مجانا وتقديم كافة الاستشارات الخاصة بالصحة الانجابية من وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لكل سيدة فضلًا عن خدمات برنامج "2 كفاية" والذي يستهدف تصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية الصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة بالإضافة إلى خدمات برنامج "فرصة" بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير التدريب والتمويل اللازم للسيدات والفتيات لإقامة مشروعات صغيرة تساعدهن في توفير حياة معيشية كريمة بالإضافة إلى الحضانة النوذجية التي تهدف إلى تنمية الطفولة المبكرة وتوعية السيدات بأهمية إلحاق أطفالهن بالحضانات.

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محافظ أسيوط يتفقد أنشطة بالوعي نتغير للافضل

كما شهد المحافظ عرض مسرحية "اسطبل عنتر" والذي تقدمه جمعية تواصل ويتناول مشاهد وفقرات تمثيلية وعروض فنية تركز على الجهود التوعوية بالموضوعات المستهدفة ضمن محاور الحملة علاوة على التوعية بمخاطر الزواج المبكر الذي يحرم الفتاة من طفولتها وحقها في التعليم ويضر بصحتها وتوصيل هذه الرسائل بأسلوب فني جذاب للتأثير في الفئات المستهدفة من الحملة.

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محافظ أسيوط يتفقد أنشطة بالوعي نتغير للافضل

وحرص المحافظ على لقاء المواطنين والسيدات المقبلات على الحملة والاستماع لمطالبهن وحثهن على التفاعل مع الحملة لما تقدمه من خدمة تساهم حقيقة في تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة لديهن كما تقدم لهن الخدمات الملائمة لاحتياجاتهن سواء من خلال التدريب أو المساعدة في بدء مشروعات صغيرة تساعدهن في توفير حياة معيشية كريمة لافتا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية يحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين ودورنا إنجاز تلك التوجيهات الرئاسية وتحقيقها وهو ما تعمل عليه جميع الجهات.

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محافظ أسيوط يتفقد أنشطة بالوعي نتغير للافضل


وأعرب اللواء عصام سعد عن سعادته بفعاليات وأنشطة الحملة التي تتناول تنمية الطفولة المبكرة والتمكين الاقتصادي للمرأة والاهتمام بالقضايا المجتمعية بالأسرة الريفية ومواجهة الزواج المبكر وختان الإناث والذي يسير التوازي مع جهود الدولة فى مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي حظيت فيها أسيوط بالعديد من المشروعات في كافة المجالات بتكلفة تصل إلى 25 مليار جنيه وجاري تنفيذها بنسب ومعدلات مميزة للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

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محافظ أسيوط يتفقد أنشطة بالوعي نتغير للافضل
IMG-20211109-WA0067
محافظ أسيوط يتفقد أنشطة بالوعي نتغير للافضل
IMG-20211109-WA0066
محافظ أسيوط يتفقد أنشطة بالوعي نتغير للافضل
محافظة لقاء اسيوط خدمات مخاطر مستوى استمارة رئيس مجلس إدارة محافظ أسيوط التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة وزارة التضامن اللواء عصام سعد الخدمات والمرافق الصحة الإنجابية وزارة التضامن الاجتماعي الطفولة المبكرة

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