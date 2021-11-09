عقب رحيله متأثرًا بـ كورونا.. نساء من حياة الفنان أحمد خليل

56 عاما من تاريخ الدراما والسينما، كوّنه الراحل الفنان الكبير أحمد خليل، منذ أن وطأت أقدامه عالم الفن، حجز مكانته بأدواره المميزة في قلوب الجماهير على مر الأجيال، شارك في العديد من الأعمال الفنية آخرها مسلسل "إلا أنا" الموسم الثاني من حكاية "حكايتي مع الزمن".

قبل 3 أعوام، نشر صور الفنان الراحل أحمد خليل، صورًا له برفقة ابنته وزوجته، التي تحمل الجنسية الألمانية، خلال حفل تخرج ابنته، ليتحدث لأول مرة عن زوجتيه الألمانية، والمصرية أيضًا، وتحدثت ليلى علوي عن قصة الحب التي كنّتها له.

ليلى علوي

ربطت بينه وبين الفنانة ليلى علوي، قصة حب إلا أنَّها لم تكتمل، لكوّنه قصة حب من طرف واحد، فبدأت من خلال العمل الذي ربط بينه وبينها مسلسل "حديث الصباح والمساء" عام 2001، وهذا ما أكدته خلال لقاءه مع الفنانة إسعاد يونس في عام 2020، فقالت: "أقوم أبوسك؟ أعمل إيه بس؟ أنا من 20 سنة قولتلك يا أستاذ أحمد لو أنا عرفت حضرتك قبل كده بشوية كنا أكيد اتجوزنا، بس ربنا يخليله مراته وأولاده".

سهير البابلي

تزوج من الفنانة القديرة سهير البابلي، إلا أن الزواج لم يدم طويًلا نتيجة لغيرته الشديدة، قائلًا: "كانت نجمة بس مش عليا، غيرتي الشديدة عليها وتأخرها في أوقات العمل، هو ما تسبب في انفصالنا، وهي سيدة عظيمة وراقية، وأكن لها كل التقدير والاحترام".

زوجته ألمانية

تزوّج مرة أخرى من أجنبية تحمل الجنسية الألمانية وهي الزيجة التي استمرت حتى الآن، وبدأت قصة الحب بينهما عندما أهداها مصحفًا مترجمًا باللغة الإنجليزية فاقتنعت بالإسلام، وأعلنت إسلامها في الأزهر الشريف، "الست الألمانية مشتني على العجين مالخبطتوش".

واستكمل: "عرفت قوة الست الألمانية قدرت تقومني، ولا 40 ست مصرية قدرت تقومني، لأن الستات المصريات طيبات.. لكن أنا أمي مصرية، وأختي مصرية، وبنتي مصرية، والمصرية ظافرها برقبة العالم كله".

استمر زواج "خليل" بالألمانية، قرابة 25 عاما، نتج عنه ابنتين: "عرفتها خلال زيارتها لمصر، وأول مرة شفتها، شفتها من ظهرها، ولما اتجوزنا، رغم إنها مسيحية، بس كانت بتتخانق مع البنات، علشان يصلوا، وبتقولهم صلوا زي ما بابا بيقولكم"

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان الكبير أحمد خليل، عن عمر 80 عاما، إثر معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وأحمد خليل من مواليد الدقهلية 15 يناير 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عُيّن معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات "يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة"، حتى تم إلغاء مسرح الجيب.

حكايته مع الزمن

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمن" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

"حكايتي مع الزمن" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، حيث عُرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقي وصبري فواز وجيهان خليل.