الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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مصر

شوقي ينشر أجمل مقولتين لـ«إينشتاين» عن التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صورتان بعنوان أجمل ما قاله "إينشتاين" عن التعليم.

وجاءت المقولات التي نشرها وزير التربية والتعليم على عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يلي:

- “التعليم ليس تعلم الحقائق وإنما تدريب العقل على التفكير”

- "ليس التلميذ وعاء نملأه إنما شعلة عليك أن توقدها".

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، والتي تقرر فيها التطعيم باللقاح للفئة العمرية 15 عاما فأكثر، تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم للشؤون المعلمين، خلال خطاب رسمي موجه لجميع المديريات التعليمية، أن ذلك القرار تنفيذا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب.

وشدد الخطاب أن يجب التوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

w w w.egcovac.mohp.gov.eg، ثم سيتلقى الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

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وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا وزير التربية والتعليم اينشتاين التعليم الفنى المواطنين العام الدراسي وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المديريات التعليمية الدكتور طارق شوقي

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