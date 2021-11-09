الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط صاحب مخبز جمع 300 بطاقة تموينية بمطروح

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

كلف المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بتشكيل حملة رقابية  مكثفة على الأسواق المحلية والمخابز البلدية، حرصا على الحفاظ على مقدرات الدولة المختصة في الدعم السلعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكيد على إنتاج الخبز البلدي المطابق للمواصفات القياسيه وأن يكون  طبيعي الشكل واللون والطعم والرائحة والأوزان لا تقل عن 90 جراما للرغيف الواحد وقطره 18 سم.

وأكد الشيباني في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملة الرقابية تمكنت من ضبط 300 بطاقة تموينية تم تجميعها من خلال أحد المخابز بغرض التلاعب، في الوقت الذي يحظر فيه على المخابز البلدية تجميعها.

وأضاف، أنه سيتم الكشف على هذه البطاقات التموينية على السيستم للتأكد من أنها ليست بالقائمة السوداء التي  تم ضبطها من قبل، وفي حال التكرار يتم وقف البطاقة التموينية وعدم تفعيلها، مع اتخاذ إجراءات ضد صاحب المخبز.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق المحلية والأنشطة التموينية والأنشطة التجارية.

تموين مطروح وكيل وزارة التموين القائمة السوداء بطاقة تموين مفاجئة البطاقات حسن كمال

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