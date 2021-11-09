الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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حوادث

رئيس المحكمة الدستورية: القضاء المصري في بؤرة تفكير الرئيس السيسي

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من وجه بأن يكون للقضاء المصري عيد موحد أو يوم واحد يجلس القضاء المصري فيه مع مصر كلها ليحتفل بعيده، فتم الاتفاق بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية على أن يكون هذا اليوم الموحد للقضاء هو الأول من شهر أكتوبر من كل عام.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات  له خلال مداخلة بأحد البرامج الصباحية، أن القضاء المصري في بؤرة تفكير الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث لا يتأخر لحظة واحدة عن دعم القضاء بكل الصور، لا دعمًا إيجابيًّا فحسب، لكن رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على ألا يتدخل في شؤونه، لذلك قال قاعدة في عيد القضاة أثلجت صدور كل قضاة مصر وهي أن استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه قاعدة ذهبية، ثم أكملها بمقولة أخرى وهي: إنني إذا أردت التدخل في شؤون القضاء لن تسمحوا لي، حيث أكبرت هذه العبارة، الرئيس السيسي في عيون وفكر قضاة مصر.

وأوضح أن  الدستورية العليا تختص بالرقابة على مدى دستورية القوانين واللوائح بالإجراءات التي حددها قانون إنشائها وهو القانون رقم 48 لعام 1979م، كما تفض المحكمة تنازع الاختصاص سواء كان سلبيًّا أو إيجابيًّا وتفض تناقض الأحكام الصادرة من الجهات القضائية، كما تتولى تفسير القوانين والتشريعات تفسيرًا ملزمًا لجميع الجهات.

المستشار سعيد مرعى المحكمة الدستورية العليا عبدالفتاح السيسي الرئيس المستشار

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