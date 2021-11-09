كامل العدد.. «محطة مصر» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

شهد قصر ثقافة أسيوط صباح اليوم الثلاثاء العرض المسرحي "محطة مصر" علي مسرح قصر ثقافة أسيوط التابع للبيت الفني للمسرح والذي يقام ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال مسرح المواجهة والتجوال.

حيث تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة الأستاذ ضياء مكاوي سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية برئاسة الأستاذة صفاء حمدان.

ويتضمن عرض "محطة مصر" مجموعة من اللوحات الفنية التي تحث على المواطنة من خلال مجموعة مشاهد للعرائس في محطة مصر العرض تأليف الشاعر محمد الزناتى وديكور دكتور سمير شاهين وعرائس دكتورة ريم هيبة ونحت عرائس محمود الطوبجي العرض من ألحان المايسترو حاتم عزت ومخرج منفذ رفعت ريان وبإشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط العرض من إخراج الفنان رضا حسانين.

تقام الفعاليات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي مع الالتزام بقوانين التعقيم المستمر للمقر الثقافي وارتداء الكمامات لجميع الحضور والمشاركين.

محطة مصر