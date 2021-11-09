عمرها 20 عام.. قصة حب جمعت الراحل أحمد خليل وليلى علوي

قدم الراحل الفنان الكبير أحمد خليل، أعمالا ستظل محفورة فى وجدان المصريين، حجز مكانه أدواره مميزة في قلوب الجماهير، شارك في مسلسلات آخرها "إلا أنا" الموسم الثاني من حكاية "حكايتي مع الزمن".

ربطت النجم الكبيرالراحل والفنانة ليلى علوي، قصة حب لم تكتمل، لأنها من طرف واحد، بدأت خلال مسلسل "حديث الصباح والمساء" عام 2001، وهو ما أكده “خليل” فى لقاءه مع الفنانة إسعاد يونس عام 2020.

في فبراير من العام 2020، استضافت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس أسرة المسلسل للحديث عنه، وقال أثناء اللقاء: "كنا نتعامل برقي شديد جدا، في يوم من الأيام وإحنا بنشتغل في جنينة الفيلا، طلبوني قولتلهم تمام بس لو سمحتوا عايز أمشي الساعة 8 عشان عندي شغل، قالولي تمام".

وتابع الفنان قائلًا: "أقسم بالله لقيت مدام ليلى علوي خلصت مشهد بتجري في الطرقة ووراها المساعدة بتاعتها وبتقولها يلا بسرعة عشان أحمد عنده أوردر تاني.. هي دي النجومية والرقي في التعامل، ده اللي إحنا محتاجينه دلوقتي"، وعلّقت ليلى علوي: "أقوم أبوسك؟ أعمل إيه بس؟ أنا من 20 سنة قولتلك يا أستاذ أحمد لو أنا عرفت حضرتك قبل كده بشوية كنا أكيد اتجوزنا".

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان الكبير أحمد خليل، عن عمر 80 عاما، إثر معاناته من الإصابة بفيروس كورونا.

أحمد خليل من مواليد الدقهلية 15 يناير 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1965، عُيّن معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات "يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة"، حتى تم إلغاء مسرح الجيب.

حكايتي مع الزمن

يذكر أن أخر أعمال الفنان الراحل حكاية "حكايتي مع الزمن" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.