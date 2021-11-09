تحصين 590 ألفا و869 طائرا ضد إنفلونزا الطيور بالشرقية

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أكتوبر 2021، بتحصين 319 ألفا و594 طائرا بالأجر و212 ألف طائر بالحضانات و59 ألفا و275 وتحصين احترازي بإجمالي تحصين 590 ألفا و869 طائرا ضد مرض إنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بإجراء التقصي الوبائي بالقرى وسحب 1071 عينة بـ484 منزلا والتقصي الوبائي بالأسواق لـ17 سوقا وسحب 769 عينة للفحص، كما تم سحب 374 عينة ما قبل البيع وسحب 45 عينة قياس مناعة وكذلك استخراج 5 آلاف و961 تصريح بيع للطيور بالمزارع، كما تم الإشراف على 58 رسالة طيور بعدد واحد مليون و706 آلاف و609 طيور وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للثروة الداجنة لتحقيق النمو المطلوب للحفاظ عليها ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها.

وكان اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر 2021م بتحصين 145 ألف و282 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 1972 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتنظيم 235 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.