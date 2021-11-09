الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص ٢٤٤١٠٧ طالبا ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية بمدارس البحيرة

طلاب
طلاب

 وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية، للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

 وأشار إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ إنطلاق المبادرة في ١٧ أكتوبر الجاري بلغ ٢٤٤ ألف و ١٠٧ طالب وطالبة ، فحص ١٥٣٧٧١ من طلاب القطاع الريفي ، ٩٠٣٣٦ من طلاب الحضر، فالمبادرة تستهدف فحص طلاب المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريق طبي متخصص ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما من كل الأمراض.

 ياتى ذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق قرى ومراكز محافظة البحيرة.
 

البحيرة محافظة اطفال محافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ البحيرة

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وائل لطفي

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