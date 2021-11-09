الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 25 مركبة و«توكتوك» مخالف والتحفظ عليها بالغربية

توكتوك
توكتوك

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

و تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 25 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

- تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط


وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ويذكر أن هناك تشديدات مستمرة وتوجيهات من محافظ الغربية، بضرورة العمل على تحقيق الانضباط المروري وإحكام السيطرة المرورية، وضبط كافة المخالفات المتعلقة بمركبات التوك توك والدراجات النارية والبخارية ، على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين.

ضبط داعش مركبة وتوك مخالف والتحفظ عليها

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» في مطروح

غياب نجوم الفن عن جنازة الراحل أحمد خليل (صور)

وزيرة الثقافة تنعى أحمد خليل: أحد أيقونات الفن المصري

انفصلا بعد عامين والسبب نجوميتها و«أصله».. قصة زواج أحمد خليل وسهير البابلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية