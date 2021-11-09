ألعاب الفيديو.. منفعة حقيقية للأطفال وطريقة مؤكدة لتعزيز الإبداع

يعتقد العديد من الآباء أن الألعاب طريقة لإضاعة الوقت لكن وفقًا للباحثين هذا ببساطة ليس صحيحًا، يقول الخبراء أن الألعاب تحسن في الواقع قدرة الدماغ البشري على استيعاب المعلومات الجديدة وجعلها أكثر وضوحًا.

وعلى الرغم من أن الألعاب يمكن أن تكون مفيدة للبالغين أيضًا، فإن الأطفال هم الذين يستمتعون بمجموعة كاملة من مزايا الألعاب، كما تعزز الألعاب الحديثة عبر الإنترنت المنافسة وتتيح للأطفال تطوير تقنيات جديدة لحل المشكلات، وهي طريقة لطيفة وسهلة توفر التحفيز الذهني.

هناك عدة أسباب تجعل ألعاب الفيديو معززات عظيمة للخيال وفقًا لموقع “scoopempire”.

لعبة “Minecraft” تعزز الإبداع

ربما تكون قد سمعت عنها على الأقل في مرحلة م، إنها لعبة استحوذت على مجتمع الإنترنت لعدة سنوات، تعلم الأطفال كيفية بناء هياكل ضخمة، وتكسبهم الخبرة لبناء مهاراتهم الخاصة.

ألعاب السباق تدرب تركيزك

يتنافس اللاعبون مع بعضهم البعض على الطريق، فتعمل على تحسين تركيز اللاعب من خلال إبقاء أعينهم على الطريق باستمرار، وتجنب حركة المرور القادمة وتجاوز الخصوم، يتعلم اللاعبون التركيز على المهمة التي تنتظرهم والبقاء فيها حتى خط النهاية.

ألعاب الرماية تحسن وقت رد الفعل

ألعاب تنافسية عبر الإنترنت يتعين فيها على اللاعبين القتال وإنزال بعضهم البعض، كما يتعين على اللاعبين الرد فورًا على المعارضين الذين يظهرون على شاشتهم، ومن خلال القيام بذلك يتحسن وقت رد فعل الأطفال تجاه المواقف التي يحتمل أن تكون ضارة.

تعمل ألعاب تقمص الأدوار على توعية اللاعبين بالأحداث التاريخية

تعيد العديد من الألعاب التاريخية اللاعبين إلى الأحداث الماضية وتوفر معلومات كثيرة عن العصور القديمة، فيتعلم اللاعبون عن الآثار القديمة في مدن مثل روما وفرنسا، بل ويرونها أيضًا على وضع متعدد اللاعبين.

من خلال استكشاف الأحداث والمعالم الأثرية من الماضي، يكتسب الأطفال القدرة على ربط النقاط بين الماضي والحاضر، مما يساعدهم في النهاية في تعزيز الإبداع والخيال على المدى الطويل.