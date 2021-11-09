الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ألعاب الفيديو.. منفعة حقيقية للأطفال وطريقة مؤكدة لتعزيز الإبداع

ألعاب الفيديو
ألعاب الفيديو

يعتقد العديد من الآباء أن الألعاب طريقة لإضاعة الوقت لكن وفقًا للباحثين هذا ببساطة ليس صحيحًا، يقول الخبراء أن الألعاب تحسن في الواقع قدرة الدماغ البشري على استيعاب المعلومات الجديدة وجعلها أكثر وضوحًا.

وعلى الرغم من أن الألعاب يمكن أن تكون مفيدة للبالغين أيضًا، فإن الأطفال هم الذين يستمتعون بمجموعة كاملة من مزايا الألعاب، كما تعزز الألعاب الحديثة عبر الإنترنت المنافسة وتتيح للأطفال تطوير تقنيات جديدة لحل المشكلات، وهي طريقة لطيفة وسهلة توفر التحفيز الذهني.

هناك عدة أسباب تجعل ألعاب الفيديو معززات عظيمة للخيال وفقًا لموقع “scoopempire”.

 

لعبة “Minecraft” تعزز الإبداع  

ربما تكون قد سمعت عنها على الأقل في مرحلة م، إنها لعبة استحوذت على مجتمع الإنترنت لعدة سنوات، تعلم الأطفال كيفية بناء هياكل ضخمة، وتكسبهم الخبرة لبناء مهاراتهم الخاصة.

 

ألعاب السباق تدرب تركيزك

يتنافس اللاعبون مع بعضهم البعض على الطريق، فتعمل على تحسين تركيز اللاعب من خلال إبقاء أعينهم على الطريق باستمرار، وتجنب حركة المرور القادمة وتجاوز الخصوم، يتعلم اللاعبون التركيز على المهمة التي تنتظرهم والبقاء فيها حتى خط النهاية.

 

ألعاب الرماية تحسن وقت رد الفعل

ألعاب تنافسية عبر الإنترنت يتعين فيها على اللاعبين القتال وإنزال بعضهم البعض، كما يتعين على اللاعبين الرد فورًا على المعارضين الذين يظهرون على شاشتهم، ومن خلال القيام بذلك يتحسن وقت رد فعل الأطفال تجاه المواقف التي يحتمل أن تكون ضارة. 

 

تعمل ألعاب تقمص الأدوار على توعية اللاعبين بالأحداث التاريخية

تعيد العديد من الألعاب التاريخية اللاعبين إلى الأحداث الماضية وتوفر معلومات كثيرة عن العصور القديمة، فيتعلم اللاعبون عن الآثار القديمة في مدن مثل روما وفرنسا، بل ويرونها أيضًا على وضع متعدد اللاعبين.

من خلال استكشاف الأحداث والمعالم الأثرية من الماضي، يكتسب الأطفال القدرة على ربط النقاط بين الماضي والحاضر، مما يساعدهم في النهاية في تعزيز الإبداع والخيال على المدى الطويل.

الألعاب طريقة لإضاعة الوقت مفيدة للبالغين أسباب تجعل ألعاب الفيديو معززات عظيمة أسباب تجعل ألعاب الفيديو تعزز الإبداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» في مطروح

غياب نجوم الفن عن جنازة الراحل أحمد خليل (صور)

وزيرة الثقافة تنعى أحمد خليل: أحد أيقونات الفن المصري

انفصلا بعد عامين والسبب نجوميتها و«أصله».. قصة زواج أحمد خليل وسهير البابلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية