السعودية تؤكد تقديرها لدور منظمة «اليونيسيف» في دعم الطفولة

قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تُقدر الدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونيسيف لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال، لاسيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.

جاء ذلك خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي بمقر وفد المملكة؛ لتقديم مبلغ مليون دولار أمريكي دعمًا من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه، نوه نائب المدير التنفيذي لليونيسف بالدور الكبير الذي تقوم به السعودية في دعم برامج اليونيسيف في مناطق مختلفة من العالم.

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من أن أكثر من نصف مليون طفل يواجهون خطر التعرض لسوء تغذية شديد في جنوب مدغشقر، حيث تضرب موجة جفاف، ما يؤثر على نموهم بشكل لا يمكن تداركه.

وبحسب موقع "سويس إنفو"، يعاني أكثر من 1.14 مليون شخص حاليا من انعدام الأمن الغذائي في جنوب مدغشقر فيما يلوح خطر بأن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف "كارثية" ليبلغ حتي اكتوبر 28 ألفًا، وفق ما أفادت الوكالتان الدوليتان.

وحذرتا في بيان من أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد سيزداد على الأرجح بأربعة أضعاف، مقارنة بآخر تقييم جرى في أكتوبر 2020.

وقضى انخفاض كمية الأمطار على مدى خمس سنوات متتالية على المحاصيل وحرم كثيرين في المنطقة من الوصول إلى الغذاء، فيما يتوقع بأن يزداد الوضع سوءا مع اقتراب موسم الجفاف.