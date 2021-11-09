الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«عربية النواب» تثمن تأكيد وزير الخارجية ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد اباظه

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بجميع القضايا التى تناولها وزير الخارجية السفير سامح شكري، خلال لقائه المهم بنظيره وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وفى مقدمتها تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائى بما يتناسب مع عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلديّن.

وأشاد أباظة، في بيان، بتأكيد السفير سامح شكرى على أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسى والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام من الجانبين وتطلعه إلى خروج الحوار الاستراتيجى بنتائج تعكس تميز وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية، وأيضاً تأكيد وزير الخارجية المصرى أكد ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر نهاية العام الجارى وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من لأراضي الليبية.

 وأكد النائب أهمية استعراض السفير سامح شكرى لتطورات القضية الفلسطينية ومساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام مستجدات الأوضاع فى سوريا والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك، وكذا التطورات الأخيرة فى السودان، وآخر مستجدات ملف سد النهضة، مشيداً بتشديد الوزير شكرى على ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

النائب أحمد فؤاد أباظه لجنة الشئون العربية مجلس النواب وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الامريكي الحوار الاستراتيجي مصر والولايات المتحدة الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» في مطروح

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول صور لحادث اصطدام قطار بـ«لودر» في العلمين (صور)

وفاة الفنان أحمد خليل

انفصلا بعد عامين والسبب نجوميتها و«أصله».. قصة زواج أحمد خليل وسهير البابلي

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية