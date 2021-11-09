تداول 817 طن بضائع و163 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 817 طن بضائع عامة ومتنوعة و163 شاحنة، وشملت حركة الصادرات 555 طن بضائع عامة و32 شاحنة، والواردات 262 طن بضائع و131 شاحنة ، وتتواجد 7 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن إكسبريس، والسفينة ”الحرية" بحمولة 110 شاحنات و64 سيارة ملاكي، بينما في انتظار مغادرة الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين “عمان” و"سيناء" (وصول-سفر)، ومغادرة السفينة "بريدج"، حيث تم استقبال 21 شاحنة بحمولة 262 طنا وسيارتين ملاكي، وتصدير 32 شاحنة بحمولة 555 طنا و8 سيارات ملاكي.

وشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الإثنين، توقيع اتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) ومُجموعة CMA CGM الرائدة عالميًا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وبنسبة 68٪ لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة 32٪ لشركة CMA CGM ووقع عن الجانب الأول لواء بحري عبدالقادر درويش رئيس المجموعة المصرية، وعن الجانب الثاني كريستين كابو، نائب المدير التنفيذي للعمليات لمُجموعة CMA CGM.

وقال وزير النقل إن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص وزارة النقل على إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات التي يتم تدشينها بالموانئ المصرية.