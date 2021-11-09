وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويشيد بمعلمات رياض الأطفال بمدرسة النطاف

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة النطاف للتعليم الأساسي، ومدرسة الباز الإعدادية، التابعتين لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بهما، والتعرف على المستوى العلمي للطلاب في كافة المواد الدراسية، وتفعيل الأنشطة الطلابية، متفقداً المكتبات والمعامل ودورات المياه.

واستمع وكيل وزارة التربية والتعليم لشرح المعلمين، وأدار حواراً بينه وبين التلاميذ عما درسوه من موضوعات في المواد الدراسية، موجها لهم العديد من الأسئلة الخاصة بالموضوعات الدراسية وخاصة اللغة الانجليزية والرياضيات، مشيداً بمستواهم، موجها الشكر لمعلمات رياض الأطفال بمدرسة النطاف للتعليم الأساسي، لما يبذلنه من جهود لتعليم الأطفال داخل القاعات، مؤكداً أنه سيكرمهن وهن رباب رمضان منصور، وعلياء عبد السلام رياض، وعلياء صالح خضر، ورشا عبد الله حسين، كما وجه بنقل جهاز حاسب آلي من مدرسة الباز الإعدادية إلى مدرسة النطاف تعليم أساسي للاستفادة منه في الفهرسة الإلكترونية بالمدرسة.

وأمس الاثنين، تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة البستاوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، ومدرسة أبو العنين الإعدادية التابعة لإدارة دسوق التعليمية مشددا على تفعيل دور المكتبة، ووجه بوضع جهاز حاسب آلي بالمكتبة إجراء عملية الفهرسة الالكترونية، وتفعيل دور التطوير التكنولوجي واستحداث المواد العلمية الجديدة، مثنيا على حضور الطلاب بالصف الثالث الإعدادي.

كما وجه بتفعيل معامل العلوم، محذرا أمين المعمل لعدم نظافة المعمل بمدرسة البستاوي، كما وجه بالتعاون بين مديري مدرسة أبو العينين خلال الفترة الصباحية والمسائية، كما تابع وكيل التعليم شرح المعلمين وناقش الطلاب فيما دروسه من موضوعات، وأدار حواراً مع الطلاب حول الموضوعات الدراسية.

كما قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تحويل مدير مدرسة الحمراء الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ومعلم التربية الرياضية للتحقيق، لتغيب الأول عن المدرسة، والثاني لخروج عدد من الطلاب خارج المدرسة أثناء الحصة الخامسة.