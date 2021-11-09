«النقل» توقيع 8 اتفاقيات وعقود بمجال السكك الحديدية والموانئ اليوم

تستعد وزارة النقل لتوقيع 8 عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال السكة الحديد والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل البحري مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة، خلال فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر النقل الذكي «TrANS MEA 2021».

كما تنظم الوزارة حلقة نقاشية بعنوان الموانئ والمحطات الذكية لتحقيق هدف جعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبري مع اتحاد الشركات الاستشارات الفرنسية ‏‏«شركة ايجيس ريل - شركة سيتك»‏، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى الدكتور مهندس عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة إيجس ريل الفرنسية فيليب امات، المدير العام للقسم الدولى بالشركة ومن جانب شركة سيتيك الفرنسية كريستوف جهانين المدير العام للشركة ماتيو أوجيرو المدير العام لشركة «سيتك تي بي آي».

وأكد «الوزير» أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق إحدى أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة والتى تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان، فإن وزارة النقل وضعت خطة لبدء إعداد دراسات الخط السادس تمهيداً لتنفيذه في مسار موازي للخط الأول «العمود الفقري» للشبكة لتخفيف الضغط عنه، ويبدأ الخط من منطقة الخصوص ‏حتى طره البلد بطول إجمالي 27.5 كم منهم 4.3 كم في مسار نفقى ويشتمل على 23 محطة (20 علوية-3 نفقية) وتبلغ التكلفة‏ التقديرية لتنفيذه 62.4 مليار جنيه، ومخطط أن ينقل حوالى 1.4 مليون راكب يوميا، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة ومع الخط الرابع في محطة ‏الفسطاط ومن المخطط إنشاء فرعة مستقبلية له حتى منطقة المعادى الجديدة.