«وفاة أحمد خليل».. خبر لازمه عدة مرات وأرقه في حياته

أصيب الوسط الفني صباح اليوم بصدمة كبيرة بعد رحيل الفنان الكبير أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا بعد أن كان وسط طاقم عمل حكايتي مع الزمان خلال الأيام الماضية ويصور مشاهده ليرحل بعد سلسلة من الشائعات حول وفاته.

وخلال حياة الفنان الراحل وكعادة الوسط الفني تعرض الراحل لعدد من الشائعات حول وفاته وكان دائما ما يرد أنا عايش والأعمار بيد الله، ففي 2016 كانت بداية الشائعات القوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر الخبر بكثافة لكنه نفى وأنه مازال على قيد الحياة وكانت تلك الفترة قليل الظهور فنيًا.

وفي مارس 2019 انتشر الخبر بكثافة ورد عنه الكثير من نجوم الوسط الفني وكانت حالته الصحية تراجعت قليلًا ولكنه آخر ظهر الفنان أحمد خليل، للمرة الأولي عقب انتشار شائعات كثيرة حول صحته مؤخرًا وقد غلبت عليه علامات الشيخوخة، وذلك في الصور التي التقطت له أثناء تصويته بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

وقبل عدة أشهر تجددت الشائعة مرة أخرى وكان الرد من نصيبه مرة أخرى بأن الأعمار بيد الله وأنه يصور حكاية من حكايات “ورا كل باب” التي تألق فيها.

ورحل الفنان أحمد خليل، صباح اليوم، عن عمر ناهز 80 عامًا صباح اليوم على خلفية إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته، في الوقت الذي ترقد فيه الفنانة سهير البابلي في المستشفى لإصابتها بوعكة صحية، مع مفارقة أنهما تزوجا قبل سنوات.

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الدستور»، إن جنازة الفنان القدير أحمد خليل ستشيّع من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.

وأعرب أشرف زكي عن عميق حزنه لرحيل الفنان الكبير أحمد خليل.