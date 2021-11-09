«دخل التمثيل ضد رغبة والده وتزوج فنانة شهيرة».. أبرز المعلومات عن أحمد خليل بعد وفاته

توفى الفنان الكبير أحمد خليل، صباح اليوم، عن عمر يناهز 80 عاما، متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بـ "كوفيد 19" في الأيام الأخيرة من تصويره حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا".

ومن المقرر أن تشيّع جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم عقب صلاة الظهر، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان أحمد خليل.