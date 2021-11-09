«دخل التمثيل ضد رغبة والده وتزوج فنانة شهيرة».. أبرز المعلومات عن أحمد خليل بعد وفاته
توفى الفنان الكبير أحمد خليل، صباح اليوم، عن عمر يناهز 80 عاما، متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بـ "كوفيد 19" في الأيام الأخيرة من تصويره حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا".
ومن المقرر أن تشيّع جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم عقب صلاة الظهر، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان أحمد خليل.
- ولد في 15 يناير 1941 بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة.
- عشق التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسا.
- بعد تخرجه من الثانوية العامة ألّح على والده لدخول معهد السينما، وبالفعل وافق والده لكن بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل.
- بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، سرعان ما اقتنع والده بموهبته ووافق على إكمال مشواره في التمثيل.
- تخرج في معهد السينما سنة 1965.
- التحق الفنان أحمد خليل بعدها بمسرح الجيب، ومن مسرحياته خادم سيدين وياسين وبهية، حب تحت الحراسة.
- في السبعينيات سافر إلى الخليج، حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني الأمر الذي أدى إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية.
- شارك في أعمال متميزة منها سليمان الحلبي بدور "الجنرال الفرنسي كليبر"، ومن إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبد الرحمن.
- عاد بقوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري في أعمال تلفزيونية، مثل يموت الزمار، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين.
- تزوج من سهير البابلي بعد قصة حب شديدة.
- تزوّج من فتاة ألمانية وأنجب منها ابنته "هايدي"، حيث كانت الفتاة الألمانية تزور مصر كسائحة وسرعان ما تعرف عليها وتزوجها بعد أن أحبها بشدة.