الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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مصر

«التعليم» تطالب طلاب الثانوية العامة بتلقي لقاح كورونا

رضا حجازي
رضا حجازي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، والتي تقرر فيها التطعيم باللقاح للفئة العمرية 15 عاما فأكثر، تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم للشؤون المعلمين، خلال خطاب رسمي موجه لجميع المديريات التعليمية، أن ذلك القرار تنفيذا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب.

وشدد الخطاب أن يجب التوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

w w w.egcovac.mohp.gov.eg، ثم سيتلقى الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

 

مستند
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