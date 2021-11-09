مي كساب تستعد لأول بطولة مطلقة في رمضان

تعاقدت الفنانة مي كساب خلال الساعات الماضية بشكل رسمي مع المنتجة مها سليم وشركتها "سيلميديا" على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي جديد للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم بعد النجاح الكبير لحكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زي القمر" عبر قناة سي ي سي قبل أسابيع.

المسلسل الجديد فكرة وتأليف المؤلف والشاعر الغنائي نصر الدين ناجي وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وعلاء حسن ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتبدأ مي التصوير خلال الشهر القادم حيث تجري حاليًا جلسات عمل للبروفات والتحضيرات بحضور المنتجة والمخرج مؤلفي المسلسل الجديد وجار ترشيح واختيار أبطال المسلسل الجديد الذي تقدم من خلاله مي البطولة المطلقة الأولى في الدراما التليفزيونية في رمضان بعد بطولات جماعية أو سيت كوم في بداياتها.

ووجهت الفنانة مي كساب، رسالة خاصة لجمهورها وذلك بعد أيام من إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتلقيها العديد من اتصالات ورسائل متابعيها وذلك خلال الأيام الماضية قبل تعافيها.

وقالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "ودائمًا وعد الله حق ألف حمد وشكر لله على الحب اللي لا يقدر بتمن من كل محنة منحة ومنحتي من الله هي الحب والاهتمام والعطاء من كل الناس اللى حواليه".

وكانت مي كساب قدمت مؤخرًا حدوتة “عقبال عوضك” ضمن مسلسل “زى القمر” للمنتجة مها سليم وسينرجى، وهي من بطولة مى كساب، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد كبير من الشباب.

وتناقش حكاية عقبال عوضك قضية العنوسة من خلال فتاة تدعى شادية تقوم بأداء دورها الفنانة مى كساب والتي تتعرض لعديد من المضايقات بسبب العنوسة، وتقوم الفنانة بدور خلال أحداث الحكاية بتقديم أغنية "بيفوت العمر" وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي".