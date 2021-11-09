بينها تونس وعمان.. روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 9 دول

أعلنت السلطات الروسية، استئناف الرحلات الجوية مع تسع دول، من بينها تونس وسلطنة عمان، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز الروسي لمنع انتقال وتفشي فيروس كورونا في وقت سابق، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه بداية من التاسع من نوفمبر "تقرر استئناف الرحلات المنتظمة على أساس متبادل مع الدول التالية: تونس وجزر الباهاما وإيران وهولندا والنرويج وسلوفينيا وسلطنة عمان وسويسرا وتايلاند".

كما قررت السلطات الروسية، رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا وسويسرا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة، وزادت عدد الرحلات الجوية مع ألبانيا وبلغاريا وفنزويلا والمجر وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وجزر المالديف ومالطا ومقدونيا وفرنسا.

ويشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا تراجعت في روسيا لأول مرة منذ خمسة أيام، إلى ما تحت عتبة الـ40 ألفًا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.