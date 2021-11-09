الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«العامة للاستثمار» و«I-SCORE» لتبادل البيانات إلكترونياً

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وشركة I-Score لتبادل البيانات والمعلومات، من خلال النظم الإلكترونية وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والاعتماد على النظم الإلكترونية لدعم الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار.

يعمل البروتوكول على ميكنة إصدار شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، بجانب الربط بين أطراف البروتوكول الثلاثة بنظام استعلام إلكتروني متطور، بما يوفر الوقت والجهد في جميع الإجراءات ذات الصلة، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات بالسوق المصري.

-  البروتوكول الجديد يسهل  الإجراءات للمستثمرين

ويسهل البروتوكول الجديد الإجراءات للمستثمرين من خلال الربط المباشر للبنوك المصدرة للشهادات بالهيئة العامة للاستثمار، بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حالياً والتي تستغرق أكثر من 10 أيام، لإنهاء إجراءات شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها مما يساعد أيضا على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال ويعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

ويتيح البروتوكول للبنك المصدر للشهادة إدخال بياناتها كاملة بشكل إلكتروني وإرسالها للهيئة العامة للاستثمار لحظيا، للبدء في إجراءات التأسيس مباشرة وبدورها تقوم الهيئة بإخطار البنك بشكل الكتروني باكتمال التأسيس من عدمه مع إرفاق عقد التأسيس والسجل التجاري في حالة الاكتمال، ليقوم البنك بالإفراج عن مبلغ الشهادة المحتجز للمؤسسين.

كما يتيح أيضاً ميكنة التفويضات الخاصة بتأسيس الشركات وغيرها من التفويضات التي تقوم البنوك باستخراجها لعملائها لصالح الهيئة العامة للاستثمار، عن طريق استبدال طرق الإصدار اليدوية كالطباعة والأختام وصحة التوقيع بنظام إدخال الكتروني، حيث يقوم البنك المصدر للتفويض بإدخال التفويض على النظام ليقوم النظام بإرساله للهيئة العامة للاستثمار مباشرة والتي تقوم بالاستعلام عن صحة التفويض وصلاحيته عند الحاجة لذلك.

عمل اقتصاد عقد اجراءات إلكتروني مركز شهادة تبدأ بروتوكول تعاون البنك المركزي

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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