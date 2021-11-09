«مياه سوهاج» تضع خطة لإلغاء الخطوط القديمة التي تم استبدالها بأخرى جديدة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، على ضرورة البدء فى إلغاء خطوط المياه القديمة والتي تم إحلالها بخطوط مياه جديدة ونقل وصلات المواطنين، على تلك الشبكات الجديدة وذلك لضمان تحسين جودة المياه لدى المواطنين ووصولها بالكميات المناسبة، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لرؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع لبحث أهم المستجدات التي تطرأ على بيئة العمل بهدف تحقيق أهداف الشركة وتحقيق رضا المواطنين.

- التأكيد على المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



واكد رئيس مياه سوهاج، على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لاستلامها فى التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة هذا بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ جميع المشروعات التى تقوم بها الشركة، وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها حتى يمكن الاستفادة من تلك الاستثمارات التي تساهم فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

- توفير جميع قطع الغيار اللازمة واتباع المعايير القياسية فى التشغيل

وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار على ضرورة توفير جميع قطع الغيار اللازمة للعمل واتباع المعايير القياسية فى التشغيل والصيانة مراجعة فواتير المواطنين والتاكد من تطابق القراءات لدى المواطنين بالقراءات المسجلة بالشركة وحصر جميع التراكمات بالعدادات وتقسيطها على المواطنين وقطع المياه عن الممتنعين عن سداد الفواتير والسعى لرفع نسب التحصيل حتى تتمكن الشركة من تأدية مهامها وتوفير خدماتها بكفاءة عالية.