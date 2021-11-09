«وهم الأرباح».. قرار جديد من النيابة ضد «سيدة المليون» بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مليون جنيه، بحجة استثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة القانونية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الشاكين.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وثلاثة أشخاص آخرين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم أول الرمل، لها معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقانون.

وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت مليون جنيه.

أشارت التحريات أن المتهمة توقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمة المذكورة محبوسة حالياً على ذمة إحدى القضايا "سرقة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.