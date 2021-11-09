الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«وهم الأرباح».. قرار جديد من النيابة ضد «سيدة المليون» بالإسكندرية

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مليون جنيه، بحجة استثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة القانونية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الشاكين.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وثلاثة أشخاص آخرين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحريات ضباط المباحث، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم أول الرمل، لها معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقانون.

وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت مليون جنيه.
أشارت التحريات أن المتهمة توقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

 وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمة المذكورة محبوسة حالياً على ذمة إحدى القضايا "سرقة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

جديد تحقيق الإسكندرية المباحث بالاسكندرية نصب

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-11-2021

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

«يوغسلافيا جديدة».. «فاينانشيال تايمز»: نظام آبي أحمد ارتكب أخطاء كارثية بتسليح المواطنين

الوزير لرئيس «سيمنز»: توجيهات رئاسية بإنشاء مصانع للشركات العالمية في مصر

الأهلى يصدر بيانًا بشأن تصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك

«التعليم» توزع أجهزة التابلت على طلاب الأول الثانوي بـ3 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية