الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: فيضانات العام الحالى تسببت فى أضرار لحوالى 60 مليون شخص

فيضانات
فيضانات

أعلنت وزارة الطوارئ الصينية أن الفيضانات التي تعرضت لها الصين خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر الماضيين تسببت في حدوث أضرار لحوالي 60 مليون شخص.


وأوضحت وزارة الطوارئ الصينية في بيان نشر اليوم "أن الكوارث المتعلقة بالفيضانات كان لها تأثير شديد على58.9 مليون شخص فى الصين ، وأن 590 شخصا لقوا حتفهم أو تم فقدانهم من جراء هذه الفيضانات".


وجاء في البيان "أن ثمة حاجة إلى نقل 5ر3 مليون شخص إلى أماكن إيواء طارئة ، وأن عدد المنازل التي انهارت من جراء الفيضانات يبلغ 203 آلاف منزل".


وأضاف "أن الوزارة تدير نظام إنقاذ - تم إنشاؤه منذ عام 2018، وأن ثلاثة آلاف فريق إنقاذ من المحترفين والمتخصيين يعملون في إطار هذا النظام".


وأشار البيان إلى أن الحكومات المحلية تقوم بإصلاحات عاجلة للبنية الأساسية، وأن وزارة الطوارئ تساعد هذه الحكومات لوضع خطط للتعافي والتعمير خلال فترة ما بعد الكوارث الناجمة عن هذه الفيضانات.

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