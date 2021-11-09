الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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منوعات

دراسة: عدم الاستقرار العاطفى السبب فى نصف حالات الاكتئاب بين المراهقين

الاكتئاب
الاكتئاب

خلص فريق من الباحثين الإسبان في كلية الطب جامعة "جاومي 1" في إسبانيا، إلى أن جزءًا كبيرًا من أعراض الإكتئاب التي يظهرها المراهقون والشباب يعود إلى عدم الاستقرار العاطفي.


وقامت الدراسة بتقييم متغيرات الشخصية وأنواع أخرى من المتغيرات النفسية أو الاجتماعية "وكيف تؤثر على الشخص، مما يجعلها أكثر عرضة لتطور المشكلات الشائعة في مرحلة المراهقة".


وتم إجراء الدراسة على ما يقرب من ألف مراهق من مدارس "كامينا وبوفالار الثانوية " في كاستيلو، بإسبانيا، والتي تم دمجها مع دول أخرى، بناءً على دراسة مع أكثر من 3,000 طالب جامعي من أربعة بلدان مختلفة.


وتسلط النتائج التي تم الحصول عليها الضوء على "الأهمية الهائلة لخصائص الشخصية في تطور الأعراض المرتبطة بالاضطرابات الداخلية (مثل الاكتئاب أو القلق) والاضطرابات الخارجية ( تعاطي المخدرات ، والسلوك الإدماني ، والعدوانية أو السمات السيكوباتية) في كل من الشباب و البالغين".


ويشتمل التحليل - الذي استند إليه هذا البحث - على تقييم الأبعاد الأساسية الأخرى للشخصية، والتي تُفهم على أنها الدرجات المختلفة التي يظهرها الشخص في أبعاد (الانبساط / الانطواء)، و (اللطف / العداء)، و(المسؤولية / التحرر)، و(الانفتاح الذهني / الانغلاق).


تُظهر الدراسة كيف أن "الشخصية مترابطة بطريقة معقدة مع عوامل نفسية واجتماعية متعددة في تطوير مجموعة واسعة من الأعراض النفسية المرضية، وبالتالي ، يمكن أن تتفاعل جوانب الشخصية مثل الدرجة المنخفضة من اللطف و المسؤولية مع متغيرات الخطر الأخرى مثل الانتماء إلى أصدقاء غير اجتماعيين للتنبؤ بالسلوكيات العدوانية أو تعاطي المخدرات.

مدارس دراسة قلق الداخلية مخدرات اكتئاب اجتماع تقييم الثانوية درجات على عرض الخارجية مرضى شخصية مشكلات استقرار اضطرابات تطور البالغين مراهق المخدرات

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